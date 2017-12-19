CIA direktörü, Suudi Arabistan'a gitti
Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü Mike Pompeo, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bölgesel ilişkileri görüşmek için Suudi Arabistan'a geldi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre Kral Selman, CIA Direktörü Pompeo'yu başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda kabul etti.
Selman ve Pompeo'nun iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular hakkında konuştuğu, görüşmede Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman, Kraliyet Divanı Başkanı ve Devlet Bakanı Halid bin Abdurrahman el-İsa, Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Suudi Ulusal İstihbarat Başkanı Halid bin Ali el-Humeydan ve diğer yetkililerin hazır bulunduğu belirtildi.
HABERTURK
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