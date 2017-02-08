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CIA Direktörü Türkiye'ye geliyor

CIA Direktörü Türkiye'ye geliyor.14307
  • Giriş : 08.02.2017 / 10:06:00

CIA Direktörü Pompeo, yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

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Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İsithbarat Servisi (CIA) Direktörü Mike Pompeo, ilk yurt dılı ziyaretini Türkiye'ye yapacak. Türk yetkililerle görüşme gerçekleştirecek Pompeo, PYD ve FETÖ konusunda iştişarelerde bulunacak.

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