CIA'nın yeni üssü Birleşik Arap Emirlikleri
ABD'li yazar, CIA ajanlarının rahatlıkla giriş çıkış yapabildikleri yer olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ni işaret etti.
Jenna McLaughlin, "Bir süredir CIA, BAE'yi bölgenin koordinesinde üs olarak belirledi. BAE, Amerikan çıkarları için çok önemli bir ülke. CIA de, bu ülkenin önemli isimleriyle yaptığı toplantıda, istediğini aldı. Şimdi BAE'ye giden CIA ajanı sayısını teşkilat dışında bilen yok. BAE, Langley'in en önemli dış merkezi konumunda" dedi.
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