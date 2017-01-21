CIA'ya 1 gün önce darbe bilgisi geldi
15 Temmuz başarısız darbe girişiminde parmağı olduğu öne sürülen Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkezi İstihabarat Teşkilatı'nın (CIA) internet kullanıcılarına açılan belgelerinde 12 Mart 1971 tarihinde Adalet Partisi'ne muhtıra verileceği bilgisinin 1 gün önce CIA'ya geldiği görüldü.
11 Mart 1971 tarihli ‘gizli’ damgalı belgenin Türkiye başlığında, dönemin TSK komuta kademesinin “24 saat içinde siyasi duruma müdahale edebileceği” bilgisi yer alıyor. Bültenin Türkiye bölümü şöyle:
“Ordunun üst komuta kademesi, kötüleşen siyasi duruma doğrudan ya da sivil yönetim görünümünde 24 saat içinde müdahale edebilir. Ordunun müdahale edeceğine dair artık soru işareti bulunmuyor ancak müdahalenin şekli ne olacak...”
Bu ifadenin devamındaki satırın çıkarıldığı metin şöyle sürüyor: “Silahlı Kuvvetlerin ne tür özel tedbirler alması gerektiğine dair karar, Silahlı Kuvvetler komuta konseyinin dün Ankara’daki toplantısında alınacaktı.”
Metnin bundan sonraki satırı da kapatılmış. CIA, hazırlanmasının üzerinden en az 25 yıl geçen ve gizliliği kaldırılan belgelerini internet üzerinden erişime açmıştı. Sadece Ulusal Arşiv’deki 4 bilgisayardan erişilebilen 12 milyon sayfalık belge CIA’in sitesine yüklenmişti.
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