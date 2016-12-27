Çiftçi sayısı son zamanlarda azaldı
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Atalık, sertifikalı tohum kullanmayan çiftçinin devletten destek alamayacak olmasına ilişkin, "Çiftçi sayımız son 15 yılda 600 bin kişi azaldı.
Belçika yüzölçümü büyüklüğünde tarım arazisini çiftçimiz ekmekten vazgeçti" ifadelerini kullandı.
KRT TV'de Çağlar Cilara'ya konuşan Ahmet Atalık özetle şunları söyledi:
"Sertifikalı tohum kullanmayan çiftçilerimi artık devletin verdiği tarım desteklerinden faydalanamayacaklar. Çiftçinin, tarlasını, bahçesini, toprağını terketmesi anlamına geliyor. Çiftçi tarlasından kaçar hale gelmiş vaziyette. Çiftçi sayımız son 15 yılda 600 bin kişi azaldı. Belçika yüzölçümü büyüklüğünde tarım arazisini çiftçimiz ekmekten vazgeçti"
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