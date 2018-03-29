Çiftlik Bank CEO'su böyle kaçmış
Binlerce vatandaşı dolandırarak yurt dışına kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın ülkeden kaçış fotoğrafları ortaya çıktı.
TRT
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