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Çiftlik Bank'ın 2 deposuna baskın yapıldı

Çiftlik Bank'ın 2 deposuna baskın yapıldı.13152
  • Giriş : 30.03.2018 / 11:49:00

Binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank'ın 2 deposuna baskın yapıldı.

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Binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çiftlik Bank'ın deposuna baskın yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince Çiftlik Bankın ortağı olduğu iki şirketin depolarına baskın düzenlendi. Yapılan baskında birçok dijital materyal ve belgelere el konuldu. Ayrıca çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş bal, sucuk, zeytin, kavurma gibi gıda maddeler ele geçirildi.

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