Çiftlik Bank'ın Tekirdağ'daki çiftliğine baskın!
Binlerce vatandaşı dolandıran ve ortalıktan kaybolan Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank'ına baskın düzenlendi.
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bulunan Çiftlik Bank’a ait çiftlikte, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince arama yapıldı. Çiftlikte hayvan olmadığı, sadece 1 çalışanın bulunduğu belirlenirken, jandarma ekipleri çiftlik çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bulunan Çiftlik Bank’a ait çiftlikte jandarma ve Saray Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerinde arama yapıldı. Çiftliğin çalışanı haricinde girişlere izin verilmezken, yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri çiftlikten ayrıldı. Jandarma ekipleri çiftliğin çevresinde güvenlik tedbiri aldı.
HAYVANLAR AYNI GÜN KAYBOLDU
Öte yandan geçen Şubat ayında Saray Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri Çiftlik Bank’a ait çiftlikte kulak küpesi bulunmayan hayvanların bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çiftlikte inceleme yapmak için Jandarma Komutanlığı’ndan tedbir alınmasını istedi. Jandarma ve Saray Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri çiftliğin kapılarının kilitli olması üzerine Saray Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan arama kararıyla çiftliğe girildi. Çiftlikte 50ÿbüyükbaş hayvan bulunurken, 35’inde kulak küpesi olmadığı tespit edildi. Büyükbaş hayvanlara ilişkin kulak küpesi ve veteriner raporuÿ olmadığı için yasal işlem başlatıldı. İşlemlerin ardından 35 hayvan yediemin olarak çiftlikte bulunan çalışana teslim edildi. Aynı gün yapılan ikinci incelemede ise 50 hayvanın çiftlikten götürüldüğü tespit edildi.
Yediemin olarak bırakılan 15’i kulak küpeli 50 hayvanın nereye götürüldüğüne ilişkin inceleme başlatılırken, bölge sakinleri çiftlikten bir süre önce kamyonlar ile büyükbaş hayvanların taşındığını ifade etti.
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