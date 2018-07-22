Çiftlik Bank olayında skandal gelişme
Binlerce vatandaşın dolandırılığı Çiftlik Bank vurgununda şoke eden bir gelişme yaşanıdı. Vurgunda aracı olmakla suçlanan Osman Naim Kaya ise Uruguay'da serbest bırakıldı.
HÜRRİYET Dünyası'na konuşan Uruguaylı kaynaklar, Osman Naim Kaya'nın 120 gün boyunca tutuklu kaldığı cezaevinden salındığını aktardı.
Kaya'nın Uruguay'da hakkında kara para aklama soruşturması bulunması nedeniyle ülkeden çıkış yasağının bulunduğu da ifade edildi. Uruguaylı kaynaklar, Osman Naim Kaya'nın Türkiye'ye iade edilmesi için gereken evrakların Uruguay makamlarına yeterli süre içinde teslim edemediğini iddia etti. Kaya, yüksek profilli suçluların kaldığı cezaevine Türkiye'nin talebi nedeniyle gönderilmişti.
Kaya, Türkiye'de milyonlarca liralık yolsuzluk yaparak Uruguay'a kaçan ve oradan da Brezilya'ya kaçtığı düşünülen Mehmet Aydın'ın ülkeye getirdiği yüklü miktarda parayı kendi üzerinden aklamakla suçlanıyor.
Kaya, daha önce Hürriyet'e konuşarak Mehmet Aydın'dan yüklü miktarda para ve mülk aldığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Aydın’ın Uruguay’da yetiştirdikleri hayvanları Türkiye’ye götüreceklerini söyleyerek kendisiyle iletişime geçtiğini iddia eden Kaya, Türkiye’ye yaptığı ziyaretlerde bazı çiftlikleri bizzat gezdiğini ve kendi tabiriyle Türkiye'de ’10 numara’ işleyen bir sistem gördüğünü söylemişti.
Daha önce Mehmet Aydın ile temasları hakkında, ‘Bir eşeklik ettim” ifadesi kullanan Osman Naim Kaya, kendisinin de Türkiye’deki on binlerce kişi gibi Mehmet Aydın’a aldanan biri olduğunu iddia etmişti.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Leyla'nın katili tek kişi değil
Cansız bedeni günler sonra bulunan Leyla'nın ölümü ile ilgili bir kişi tutuklandı.
Yargıtay'dan Enis Berberoğlu kararı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Enis Berberoğlu hakkındaki kararını açıkladı.
OHAL ile ilgili AB'den ilk tepki
Gece saat 00.00 itibariyle kaldırılan OHAL ile ilgili AB'den açıklama geldi.
Donald Trump'tan Erdoğan'a 'papaz' çağrısı
ABD Başkanı Trump, rahip Brunson konusunda Erdoğan'a çağrı yaptı.