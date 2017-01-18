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Çiftliközülüler hasret giderdi

Çiftliközülüler hasret giderdi .20372
  • Giriş : 18.01.2017 / 10:41:00

Sosyal Medyada Örgütlendiler, Buluştular Hasret Giderdiler.

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Konya’nın Derbent İlçesinin Çiftliközü Mahallesi sakinleri ve Konya da ikamet eden Çiftliközülüler bir araya gelerek hasret giderdi. Şehitlerin ve geçmişlerin ruhuna okunan beş hatmi şerifin de duasının yapıldığı programda katılımcılara çiğköfte ikram edildi.

Konya’nın Derbent İlçesinin Çiftliközü Mahallesi sakinleri Şefik Can caddesinde bulunan Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezinde Cemil Bağcı’nın öncülüğünde sosyal medya ve telefonla örgütlenerek kaynaşma ve dayanışma toplantısı düzenlediler.

Toplantıya Derbent Kaymakamı Aziz Kayabaşı, Derbent Belediye başkanı Hamdi Acar, Derbent Müftüsü İsa Topuz, Çiftliközü doğumlu olan Selçuklu Millî Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ile Konya’da ikamet eden Çiftliközülüler katıldı.

“Dünden Bugüne Çiftliközü” isimli sinevizyon gösterimi ile başlayan programda Derbent Kaymakamı Aziz Kayabaş bir konuşma yaptı.

Bu tür programların sürekli yapılması gerektiğini ifade eden Aziz Kayabaş, “birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Birçok şehirde çok önemli makamlara gelmiş Çiftliközülü kardeşimiz var. Birçok şehirde Çiftliközülü işadamı bulunuyor. Bir araya gelmek hem birlik ve beraberliğimizi güçlendirir, hem de Çiftliközülülerin Çiftliközü’ne katkısını artırmış oluruz” dedi ve bir sonraki toplantının Çiftliközü’nde yapılması konusunda temennide bulundu.

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar da yaptığı konuşmada, bu buluşmanın Derbent ilçesi ve mahallelerine örnek olması konusunda önemli olduğunu, Çiftliközü sakinlerinin her zaman ilkleri başardıklarını, birlik ve dayanışma da hep başı çektiklerini ifade etti.

Çiftliközü’nde kurulan süt ve sulama birliği gibi birliklerin hem bölge halkına hem ülke ekonomisine fayda sağladığını da bildiren Acar Önümüzdeki günlerde faaliyete girecek olan Aladağ kayak merkezinden Çiftliközü sakinlerinin ekonomik açıdan faydalanacağını belirterek, gerçekleşen bu birliktelik için Çiftliközülüleri tebrik etti.

Programda şehitlerin ve geçmişlerin ruhuna okunan beş Hatmi Şerif’in de duası yapıldı. Neşe içinde geçen programda uzun zamandır bir birini görmeyen Çiftliközülüler hasret giderdiler.

Misafirlere çiğköfte,Bağlantı pasta ve çay ikram edildiği programın sonunda toplantıya maddi olarak destek veren iş adamı Hacı Hasan Yıldırım’a Derbent Kaymakamı Aziz Kayabaşı plaket takdim etti.

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