Facebook Twitter Rss

Çiğköfte kralına da hapis istendi

Çiğköfte kralına da hapis istendi.21953
  • Giriş : 04.05.2017 / 11:04:00

FETÖ soruşturmasında çiğköfte kralının ortağı da TUSKON dosyasına girdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


15 Temmuz'da kanlı darbe girişimine kalkışan Fethuallahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı olduğu iddia edilen TUSKON'a yönelik yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı.

85 sanıklı iddianamenin sanıkları arasında gıda sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda şirketin de sahibi bulunuyor. Anılan isimler arasında 900’e yakın şubesi bulunan ünlü çiğköfte markasının ortaklarından Çetin Tekdemir de yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Devrim’in imzasını taşıyan iddianame 120 sayfadan oluşuyor. Şüpheli listesinin bir numarasını terör örgütü FETÖ’nünÇiğköfte kralının ortağı da TUSKON dosyasında
lideri  Fetullah Gülen yer alıyor.  İddianame yer alan isimler arasında, şirketleri TMSF denetimine alınan Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllü gibi isimlerin yanı sıra, gıda sektöründe bilinen çok sayıda markanın ortağı da bulunuyor.

Türkiye genelinde 900’e yakın şubesi bulunan ünlü çiğköfte markasının ortaklarından Çetin Tekdemir (45) de soruşturma kapsamında 8 Eylül’den bu yana tutuklu olan isimlerden biri. İddianamede beyanların yer alan ve 2009-2013 döneminde FETÖ’de yer alan gizli tanık “Boran”a göre Çetin T. halen örgütü savunan, önceki dönemde de mali destek veren isimlerden biri.

Dosyasının şüphelileri arasında yer alan Yüksel N. ise ifadesinde, 2004 yılı sonrası cemaat sohbetlerine katıldığını, toplantıların ise Çetin T.’nin bir yakının evinde yapıldığını anlattı.İddianameye göre, Çetin T., bir dönem mali sıkıntı içinde olan Bank Asya’nın finansal olarak güçlendirilmesi için bankadaki hesabına para yatırdı.

2013 yılı Aralık ayında bu bankadaki bakiyesi 114,5 lira olan Çetin T.’nin Ocak 2014’teki bakiyesi ise 47 bin 599 TL olarak kayıtlarda göründü.Dosyada tutuklu bulunan isimler arasında Ovalı Restoran’ın sahibi Ahmet Tuzlu da bulunuyor.

HÜRRİYET

6 ilde FETÖ operasyonu: 5 tutuklama!

CHP ilçe başkanı kavga ettiği kişiyi öldürdü

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İstanbul'da gemi battı!

İstanbul'da gemi battı!

İstanbul Kumluca sahilinde icralık bir gemi battığı öğrenildi.

Kotasını aşan ücret ödeyecek mi?

Kotasını aşan ücret ödeyecek mi?

İnternet fiyatları ile ilgili BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama geldi.

 

FETÖ'cü işadamı o ülkede tutuklandı

FETÖ'cü işadamı o ülkede tutuklandı

FETÖ'cü okul müdürü ve işadamı Malezya'da yakalandılar.

FETÖ'den aranan emniyet müdürü vuruldu

FETÖ'den aranan emniyet müdürü vuruldu

Ankara'da 'dur' ikazına uymayan emniyet müdürü vurularak durduruldu.

 

Eski vali intihar etti!

Eski vali intihar etti!

Eski Vali Çetin Birmek, kendisini vurarak hayatını kaybetti.

Hükümet indirim süresini uzattı

Hükümet indirim süresini uzattı

AK Parti Hükümetinden vatandaşlara müjdeli bir haber daha geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya