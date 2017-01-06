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Çıkan yangında Arda Kural'ın ayakları yandı

Çıkan yangında Arda Kural'ın ayakları yandı.19124
  • Giriş : 06.01.2017 / 16:52:00

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle zor günler geçiren Arda Kural'ın şanssızlık peşini bırakmıyor.

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Bir dönem genç kızların sevgilisi olan Arda Kural yaşadığı psikolojik rahatsızlık nedeniyle çok zor günler geçirmişti.

Yeni bir film projesi için kamera karşısına geçen Arda Kural'ın evinin yandığı ortaya çıktı.

Kanal D'de ekrana gelen 'Renkli Sayfalar' programında yer alan habere göre; Arda Kural'ın evinde yangın çıktı.

Elinin ve ayağının bazı bölgeleri yanan Arda Kural'ın, kazayı ucuz atlattığı öğrenildi.

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