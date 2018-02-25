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Cimbom'da Terim'den çığır açacak uygulama

Cimbom'da Terim'den çığır açacak uygulama.19195
  • Giriş : 25.02.2018 / 08:10:00

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, çığır açacak uygulamayı devreye soktu.

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Beşik Modelleri

Süper Lig’de son olarak Bursa’yı 5-0 yenen Galatasaray’ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı takımın başına geçer geçmez önemli bir yeniliğe daha imza atarak, oyuncularının cep telefonlarından rahatlıkla kullanabileceği bir uygulamayı devreye soktu. Teknik analizler ile bireysel performansları değerlendirme konusunda yeni bir çığır açıldı. Özel bir şirket tarafından sağlanan destekle, Avrupa’nın dev takımlarının da faydalandığı bu uygulamayı kullanabilmeleri için her oyuncuya birer şifre verildi. Sisteme cep telefonlarından ya da tabletlerinden giriş yapabilen oyuncular, forma giydikleri maçların hemen ardından kendileri için özel olarak hazırlanan maç görüntülerini, istatistiklerini ve bireysel performansları ile ilgili en ince ayrıntıları görebilme imkanına kavuştu.

BÜYÜK KOLAYLIK

Fatih Terim’in de bu sistemle birlikte tüm oyuncularla ilgili görüntü ve bilgilere anında ulaşabildiği ve bu uygulamadan faydalanarak futbolcuların performanslarını detaylı bir şekilde değerlendirdiği belirtildi. Teknik adamın oyuncularının da bu sistemden faydalanmalarından bir hayli memnun olduğu öğrenildi. Uygulama sayesinde birbirleriyle adeta yarışan oyuncuların, performanslarını en üst düzeye çekmeye çalışmaları da takım içi rekabeti olumlu yönde etkileyen bir başka unsur olarak dikkat çekti.

HABERTÜRK

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