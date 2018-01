Cimbom'da yeni başkanın ilk açıklamaları!

Galatasaray’ın yeni başkanı Mustafa Cengiz oldu. Kesin sonuçlara göre Galatasaray'ın 37. başkanı olan Mustafa Cengiz 1703 oy alırken Dursun Özbek'e ise 1623 oy çıktı. Dursun Özbek, son sandıkta oyların sayılmasından önce Cengiz’i tebrik ederek salondan ayrılırken Mustafa Cengiz’in ilk sözleri şöyle oldu: “Galatasaray camiası her şeyin en güzelini hak ediyor. Her şeyin hayırlısı. Bu bir hizmet yarışı, çok samimi söylüyorum.”Daha sonra sonucun kesinleşmesiyle resmen seçimi kazanan Cengiz şöyle konuştu: “Türkiye'nin değerli markasını layık olduğu en değerli yere çıkartacağız. Bunda sizin varlığınız en önemli faktör. Ben bana oy atmayanların da başkanıyım. Beni tanıyanlar böyle bir kişiliğe sahip olduğumu bilirler. Onların da kalbini, oyunu, desteğini almaya çalışırım. Galatasaray'da bundan böyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ben Galatasaray'da sizlerin yüreğiyim, sizlerin aklıyım. Siz ne iseniz, ben oyum. Açık, şeffaf bir Galatasaray . Sizler olmazsanız, ben bir hiçim. Sizlerle birlikte varım.Galatasaray'ın 14 spor dalında da tekrar şahlanışını başlatmanın startını vereceğiz. Biz Ali Sami Yen'e, yaşayan başkanlarımıza gerekli özeni de göstereceğiz. Dursun Özbek erken gitti. Ben ona samimi olarak yaptığı katkılar için teşekkür ederim. Hepinizi en içten sevgilerimle selamlıyor ve kucaklıyorum. Yaşasın Galatasaray .”Ayrıca mayıs ayında her koşulda yeniden seçime gidileceğini de duyuran Cengiz, “Mayıs ayında kesinlikle seçime gideceğiz. Şampiyon da olsak gideceğiz. Söz verdik. Biz Galatasaray'a hizmette varız” diye konuştu.Skor