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Cimbom'un kaptanı Sinan Güler Fenerbahçe'de!

Cimbom'un kaptanı Sinan Güler Fenerbahçe'de!.16269
  • Giriş : 03.07.2017 / 19:33:00
  • Güncelleme : 03.07.2017 / 19:36:33

Sarı-Lacivertliler basketbolda ses getiren bir transfer yaptı. Fenerbahçe, Cimbom'un kaptanı Sinan Güler'i kadrosuna kattı.

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Galatasaray Odeabank ile anlaşma sağlayamayan takım kaptanı Sinan Güler, Fenerbahçe Doğuş'un yolunu tuttu.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden duyurulan haberde Sinan Güler’e ‘Hoşgeldin’ mesajı yayınlandı. Sinan Güler’in 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

İşte Fenerbahçe’nin yayınladığı o mesaj:

“Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, ülke basketbolumuzun en önemli oyuncularından biri olan Sinan Güler ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunu Sinan Güler ile güçlendiriyor.

1 metre 92 santim boyunda olan ve her iki guard pozisyonunda da forma giyebilen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek.

Sinan Güler'e Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı ‘her kulvarda' şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü”

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