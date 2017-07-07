Cimbom'un UEFA kadrosunda Sneijder yok!
Galatasaray'da geleceği ile ilgili soru işaretleri hala devam eden Wesley Sneijder ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın Östersunds ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Öneleme maçının kadrosuna Wesley Sneijder, Hakan Balta ve Nigel De Jong'u dahil etmedi. Sarı-kırmızılı takım Östersunds maçlarında sahaya bu üç önemli isim olmadan çıkacak.
Wesley Sneijder'ın Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor.
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