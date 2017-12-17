Cimbomlu Rodrigues'in imza gününde izdiham
Süper Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’da, maç öncesi başarılı oyuncu Garry Rodrigues’in imza gününde izdiham yaşandı. Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde bulunan Galatasaray Store’de planlanan imza günü nedeniyle yüzlerce taraftar saatler öncesinden mağaza önüne geldi.
Yoğun kalabalığın olduğu mağaza önünde çevik kuvvet ekipleri ve özel güvenlik görevlileri önlem alırken, Garry Rodrigues’in gelmesi ile izdiham yaşandı. Polis yaşanan izdihamı önleyemeyince, yıldız oyuncu mağazadan polis kontrolünde ayrılmak zorunda kaldı. Rodrigues, güçlükle bölgeden uzaklaştırılıp otele dönerken taraftarlar ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
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