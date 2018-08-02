Çin: Amerika'ya misilleme yapamaya hazırız
Çin'den açıklama geldi. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin son tarife tehdidinin ardından misilleme yapmaya hazır olduklarını tüm dünyaya duyurdu.
Çin Ticaret Bakanlığı, Çin'in ticaret savaşı gerginliğinde ABD'nin tehditlerine tam olarak hazır olduğunu açıkladı. Bakanlık, ülkesinin onurunu ve halkının çıkarlarını korumak için Çin'in mücadele edeceğini vurguladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada sorunun çözümü için diyalogdan yana olduklarını belirterek ama bunun için eşit muamele ve verilen sözlerin tutulmasını istedi
TÜRKİYE
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