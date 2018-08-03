Çin'de 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı
Çin'in batısında bulunan Çinghay eyaletinde 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, bölge halkı kısa süreli panik yaşadı.
Depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.
Çinghay'ın Yüşu Tibet özerk ilinde Nisan 2010'da 7,1 büyüklüğünde deprem olmuş ve 2 bin 698 kişi hayatını kaybetmişti.
NTV
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