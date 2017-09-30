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Çin'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı

Çin'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.13895
  • Giriş : 30.09.2017 / 13:22:00

Çin'in Sıçuan eyaletinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

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Çin'in Sıçaun eyaletinde 5,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. Çin deprem Ağları merkezi, depremin Guangyuan kentine bağlı Çingçuan bölgesinde meydana geldiğini bildirdi.

Çingçuan'da 5,4 şiddetinde kaydedilen sarsıntının ardından ölü ya da yaralılara ilişkin açıklama yapılmadı.

Sıçuan, fay hatlarının yoğun olduğu ülkenin deprem kuşağında yer alıyor. Sıçuan'ın Ciucaygou vilayetinde geçen ay yaşanan 7 büyüklüğündeki depremde 20 kişi yaşamını yitirmiş, 431 kişi de yaralanmıştı.

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