Çin'de 5 büyüklüğünde deprem yaşandı
Çin'in Tibet özerk bölgesinde 5 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz net bilgi verilmezken konuyla ilgili Çin deprem Ağları Merkezi'nden açıklama geldi.
Merkez üssü Nyingchi'nin Bayi bölgesi olan depremin 6 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
TRT
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