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Çin'de 5 büyüklüğünde deprem yaşandı

Çin'de 5 büyüklüğünde deprem yaşandı.19030
  • Giriş : 20.12.2017 / 07:41:00

Çin'in Tibet özerk bölgesinde 5 büyüklüğünde deprem yaşandı.

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Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Çin'in Tibet özerk bölgesinde 5 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz net bilgi verilmezken konuyla ilgili Çin deprem Ağları Merkezi'nden açıklama geldi.

Merkez üssü Nyingchi'nin Bayi bölgesi olan depremin 6 kilometre  derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

TRT

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