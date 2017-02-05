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Çin'de facia: 39 kişi öldü

Çin'de facia: 39 kişi öldü.17070
  • Giriş : 05.02.2017 / 08:47:00
  • Güncelleme : 05.02.2017 / 08:43:14

Çin'de 'Bahar Bayramı' kutlamalarında 39 kişi hayatını kaybetti.

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Çin'de bir haftadır devam eden 'Bahar Bayramı' kutlamalarında patlatılan havai fişekler nedeniyle 13 bin 796 noktada yerde yangın çıktı. Meydana gelen olaylarda 39 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çin'deki "Bahar Bayramı" kutlamaları sırasında patlatılan  havai fişek ve çatapatların neden olduğu yangınlarda, 39 kişinin öldüğü  bildirildi.   Çin Kamu Güvenliği Bakanlığından, 27 Ocak-2 Şubat'ı kapsayan bir  haftalık Bahar Bayramı resmi tatili süresince, ülke genelinde 13 bin 796 noktada  yangın çıktığı, bu olaylarda 39 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.  Emniyet güçlerinin alışveriş merkezleri, tapınaklar, meydanlar ve fuar  alanlarında denetimlerini sıkılaştırması sonucu, can kayıplarının geçen yılın  aynı dönemine oranla yüzde 26,4, çıkan yangın sayısının ise yüzde 11,8 düştüğü  kaydedildi. Geleneksel hayvan takvimine göre "Maymun Yılı"nı geride bırakarak  "Horoz Yılı"na girilen ülkede, yeni yıl kutlamalarında havai fişek ve çatapat  patlatmanın "kötü ruhları kovduğuna" inanılıyor.

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