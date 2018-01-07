Çin'de gemi kazası: 32 kişi kayıp
Çin’in doğusunda bir tanker gemisinin bir yük gemisi ile çarpışması sonucu 32 kişiden haber alınamıyor.
32 MÜRETTEBATIN 30'U İRAN, 2'Sİ BANGLADEŞ UYRUKLU
Kaza sonrası Hong Kong kayıtlı gemideki 21 mürettebat kurtarılırken tanker gemide çıkan yangın sonucu 32 mürettebata ulaşılamadığı bildirildi. Ayrıca 32 mürettebatın 30’unun İran, 2’sinin de Bangladeş uyruklu olduğu belirtildi.
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