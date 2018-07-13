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Çin'de korkunç patlama: 19 kişi can verdi

Çin'de korkunç patlama: 19 kişi can verdi.17070
  • Giriş : 13.07.2018 / 09:50:00

Çin'de yaşanan patlamada 19 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.

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Çin'in Sichuan eyaletinde korkunç bir olay meydana geldi. Yangchun Sanayi Bölgesi'nde yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybetti.

 

Yibin Hengda Teknoloji Şirketi'nde gelen patlamanın nedeni henüz belirlenemedi. Amerikan medyasına yansyan haberlere göre, patlamanın yaşandığı yeri, yüksek alevler ve dumanlar kaplarken, bölgeye çok sayıda itfaiye, ilk yardım ve polis araçları sevkedildi.

Çin'de, 2015 yılında liman kenti Tanjin yakınlarındaki bir kimyasal madde deposunda meydana gelen patlamada 165 kişi ölmüştü. Ayrca geçen yıl Shagdong'da bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada da 8 kişi yaşamını yitirmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.

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