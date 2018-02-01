Facebook Twitter Rss

Çin'den Amerika ve Avustralya'ya sert tepki

Çin'den Amerika ve Avustralya'ya sert tepki.21581
  • Giriş : 01.02.2018 / 15:07:00

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Amerika ve Avustralya'ya sert tepki geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Dünyanın devleri birbirine giriyor. Rusya'dan sonra Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan da Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki geldi. Çin, casusluk faaliyetleri nedeniyle ABD ve Avusturya'ya tepki gösterdi.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo'nun, Çin'i casusluk faaliyetleri bakımından Rusya'dan daha büyük tehdit olarak nitelemesini eleştirdi.

Hua, "Bizde bir söz vardır, 'Kişinin kalbinde ne varsa, dünyayı da öyle görür.' Dünyanın en büyük istihbarat servislerinden birinin liderinin Çin'i bu şekilde nitelemesine "şaşmamak gerekir." ifadesini kullandı.

Son yıllarda yayınlanan bilgilere bakıldığında diğer ülkelere yönelik geniş çaplı izleme, dinleme, bilgi çalma, sızma, etki altına alma gibi faaliyetlerin kim tarafından yapıldığının herkesçe malum olduğunu belirten Hua, isim vermeden ABD'yi hedef alarak "Gerçeklerin sesi, sözlerden daha yüksek çıkıyor." dedi.

Hua, Çin'in Avustralya Güvenlik İstihbarat Birimi (ASIO) tarafından istihbarat faaliyetleri açısından "aşırı tehdit" olarak nitelendirilmesine yönelik de "Eğer Avustralya'dan birileri, her yıl iki ülke arasında gidip gelen bir kaç milyon insana ajan olarak bakıyorsa, endişeli olmalarına şaşmamak gerek." değerlendirmesinde bulundu.

CIA Direktörü Pompeo, önceki gün verdiği mülakatta, Çin'in son dönemde ABD'den ticari bilgi çalmaya yönelik siber casusluk girişimlerinin, kamu ve şirket yönetimlerine, okullara ve hastanelere sızma çabalarının tespit edildiğini öne sürmüş, bu faaliyetlerin İngiltere ile Avrupa ülkelerine de yayıldığını söylemişti.

Çin'in ekonomisinin büyüklüğü bakımından bu operasyonları yürütme konusunda Rusya'dan çok daha geniş bir "ayak izine" sahip olduğunu ifade eden Pompeo, Batılı ülkelerin Çin'e karşı ortak çabalarını artırma çağrısında bulunmuştu.

HABERTURK

Fenerbahçe'de yıldız isim sakatlık geçirdi

Büyükada davasında o isim yeniden tutuklandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

ABD açıkladı! YPG'ye desteğe devam!

ABD açıkladı! YPG'ye desteğe devam!

Amerika Birleşik Devletleri'nden terör örgütü YPG ile ilgili açıklama geldi.

Almanya ile İsrail arasında kriz

Almanya ile İsrail arasında kriz

Almanya Dışişleri Bakanı ile Binyamin Netanyahu arasında kriz patlak verdi.

 

Soçi Zirvesi'nde flaş bildirge

Soçi Zirvesi'nde flaş bildirge

Soçi Zirvesi'nden sonra beklenen bildirge yayınlandı. Bildiride "Suriye" vurgusu vardı.

Putin: Köpekler havlar, karavan gider

Putin: Köpekler havlar, karavan gider

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hedefinde ABD vardı.

 

İdlib'de hava saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı var

İdlib'de hava saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı var

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki Serakib ilçesinde saldırı düzenlendi.

Trump: Yataktan kalkmadan tweet atıyorum

Trump: Yataktan kalkmadan tweet atıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya ile ilgili itiraflarda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya