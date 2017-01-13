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Çin'den Türkiye'ye 300 milyon dolar!

Çin'den Türkiye'ye 300 milyon dolar!.17055
  • Giriş : 13.01.2017 / 19:52:00

Dünyanın önemli bankalarından Bank of China, 300 milyon dolarını Türkiye'ye getirdi.

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Dünyanın önemli bankalarından olan Bank of China, Türkiye pazarına girmeye hazıranıyor. BDDK'dan yapılan açıklamayla dev bankanın gerekli sermaye şartı olan 300 milyon doları Türkiye'ye getirdiği bildirildi. Bankanın Türkiye'de faaliyet için kısa sürede izin başvurusu yapması bekleniyor.

BDDK'dan yapılan açıklamada, küresel bazda dünyanın en büyük yedinci bankası olan Bank of China Limited tarafından Türkiye'de faaliyet göstermek üzere banka kuruluşu için kendilerine başvuruda bulunulduğu anımsatıldı.

Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda BDDK'nın 2 Mayıs 2016 tarihli ve 6880 sayılı kararı uyarınca BoC tarafından Türkiye'de 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası sermayeli mevduat bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda, Bank of China Turkey AŞ gerekli sermaye şartı olan 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası ödenmiş sermayeyi Türkiye'ye getirmiş olup, faaliyet izni için kısa süre içerisinde başvuru yapması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Trt

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