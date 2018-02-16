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Çin ekipleri, Beşiktaşlı Quaresma'nın peşinde

Çin ekipleri, Beşiktaşlı Quaresma'nın peşinde.17865
  • Giriş : 16.02.2018 / 11:22:00

Çin ekipleri, Beşiktaşlı golcü Ricardo Quaresma'nın peşine düştü.

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Avrupa'da ve Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş'ta oynadığı futbolla adından söz ettiren Quaresma'ya teklif yağıyor.

Daha önce 15-20 milyon Euro’luk tekliflerle gelip, ‘hayır’ cevabı alan Çin kulüpleri, daha cazip önerilerle masaya oturmaya hazır Ancak Başkan Fikret Orman ve yönetimi görüşme taleplerine henüz yanıt vermedi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Transfer dönemi 28 Şubat tarihinde sona erecek olan Çin'de Ricardo Quaresma çılgınlığı yaşanıyor…

Daha önce Demba Ba'nın eski kulübü Shanghai Shenhua başta olmak üzere birçok kulübün gündeminde olan yıldız futbolcu için Beşiktaş'a 15-20 milyon Euro civarında teklifler gelmiş ancak yönetim olumsuz yanıt vermişti. Siyah-beyazlı kulübün bu tutumuna rağmen Çinlilerin Quaresma ısrarının sürdüğü ve rakamın daha yüksek seviyelere ulaştığı belirtildi.

Çin takımlarından, Beşiktaş Kulübü'ne görüşmek için çok sayıda randevu talebi geldiği ancak Başkan Orman'ın bu taleplere henüz yanıt vermediği öğrenildi. Quaresma'nın ise en azından sezon sonuna kadar kalmayı planladığı ifade edildi.

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