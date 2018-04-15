Facebook Twitter Rss

Çin Hava Yolları'na ait uçakta rehine krizi!

Çin Hava Yolları'na ait uçakta rehine krizi!.16040
  • Giriş : 15.04.2018 / 14:35:00

Çin Havayollarına ait bir yolcu uçağında bir yolcu, kabin görevlisini rehin aldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Çin Sivil Havacılık Kurumunun açıklamasına göre, Changsha-Pekin uçuşunu yapan 1350 sefer sayılı uçağın kabin görevlisinin rehin alınması nedeniyle uçağın Pekin yerine Zhengzhou kentine inmek zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, bir yolcunun “business class” bölümünde kalem kullanarak kabin görevlisini rehin aldığı ve uçağın güzergahını değiştirmesini istediği ifade edildi.

Zhengzhou Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kalan uçaktaki yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiği ve bu esnada herhangi bir sorun yaşanmadığı kaydedildi.

Polisin şüpheliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Başbakan: Geç kalmış bir hareket

CHP liderinden Suriye çıkışı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Trump'tan bir Suriye tweeti daha!

Trump'tan bir Suriye tweeti daha!

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme oturan ABD Başkanı Trump, bir tweet daha paylaştı.

Esad'dan ABD'yi kızdıracak sözler!

Esad'dan ABD'yi kızdıracak sözler!

Suriye rejiminin başında olan Beşar Esad, ABD'yi kızdıracak sözler sarf etti.

 

Suriye'de S-400'ler devreye girmedi

Suriye'de S-400'ler devreye girmedi

Suriye'ye saldırı sonrası Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 hava savunma sitemiyle ilgili bir değe

ABD'den Türkiye'ye 'Suriye' telefonu

ABD'den Türkiye'ye 'Suriye' telefonu

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'de düzenlediği operasyonun ardından ABD'den Türkiye'ye önemli bi

 

Suriye için olağanüstü toplantı!

Suriye için olağanüstü toplantı!

NATO, Brüksel'deki karargahta öğleden sonra Suriye'yi görüşmek için olağanüstü toplanma kararı aldı.

Merkel: Müttefiklerimizi destekliyoruz

Merkel: Müttefiklerimizi destekliyoruz

Almanya Başbakanı Merkel, Suriye'deki operasyonla ilgili açıklamada bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya