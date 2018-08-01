Çin'in göktaşı hamlesi dünyayı sarsacak
Çin, dünya ekonomisini sarsmaya devam ediyor. Çinli bilim adamları, birkaç yüz tonluk göktaşlarını robot sondalar vasıtasıyla uzaydan toplayarak dünyaya getirecek.
Dünya yüzeyine indirerek incelemek ve madencilik çalışmaları yürütmek gerektiğini düşünüyorlar
Çin'in bu adımı dünya ekonomisinde geri dönüşü zor bir etki yaratabilir. Zira bu sayede sağlanacak ekonomik fayda pek çok madenin deperinin düşmesine neden olabilir.
Bu alanda çalışmalar yapan kurumlardan birisi de Amerikan Havacılık ve uzay Dairesi (NASA).
NTV
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