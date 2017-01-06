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Çin, küresel liderliğini sağlamlaştırdı

Çin, küresel liderliğini sağlamlaştırdı.8752
  • Giriş : 06.01.2017 / 10:50:00

32 Milyar Dolarlık yatırımla, Çin temiz enerji yatırımlarında küresel liderliğini sağlamlaştırdı.

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Çin, sadece 2016 yılında yurtdışında 32 milyar dolarlık yenilebilir enerji yatırımı yaparak, sektördeki küresel liderliğini sağlamlaştırdı. Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) tarafından hazırlanan “China’s Global Renewables Expansion – Çin’in Küresel Yenilebilir Büyümesi” adlı rapora göre, sektör lideri bir önceki yıla göre, yurtdışındaki yenilebilir enerji ve ilgili teknoloji yatırımlarını yüzde 60 arttırdı ve alandaki liderliğini korumaya devam etti.

Rapora göre, Çin’in yurtdışında hem temiz enerji endüstrilerine, hem ilgili altyapısına hem de ilgili tedarik zincirlerine yaptığı yatırımlar giderek artıyor. 2015 yılına göre yüzde 60 artan yurtdışı temiz enerji yatırımları 32 milyar dolara çıkarak bu alanda rekor seviyeye ulaştı ve Çin’in küresel liderliğini sağlamlaştırdı.

Yurt içi yenilebilir enerji yatırımda da lider Çin

Çin, aynı zamanda yurtiçinde temiz ve düşük karbonlu enerji yatırımların konusunda da liderliğini koruyor. Çin, 2015 yılında yurtiçinde, bir önceki yıla göre %17 artışla, 103 milyar dolarlık  yenilebilir enerji yatırımı yapmıştı. Bu rakam ABD’nin aynı dönemde yaptığı yatırımın toplam 2.5 katı seviyesinde.

Çin ayrıca yenilebilir enerji sektöründeki istihdam verilerinde de liderliğe devam ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayınladığı Dünya Enerji Görünümü 2016 raporuna göre, küreselde yenilebilir enerji sektöründe istihdam edilen 8.1 milyon insanın 3.5 milyonu Çin tarafından istihdam ediliyor. ABD’de ise sadece 769.000 kişi yenilebilir sektöründe çalışıyor.

Çin’in yurtdışı yenilebilir enerji yatırımlarındaki liderliği ise küresel bir stratejinin parçası olarak giderek daha da artıyor. Çin hükümetinin başlattığı “One Belt, One Road (Tek Şerit, Tek Yol) programı ile stratejik olarak desteklenen Çin firmaları, 2015 yılında her biri 1 Milyar dolardan büyük olmak üzere toplam değeri 20 milyar doları geçen 8 yurtdışı yatırım anlaşması yaptı. 2016’da bu program daha da genişledi, Çin firmaları, 11 ayrı anlaşma ile beraber toplam 32 Milyar Dolarlık yenilebilir enerji yatırımına ulaştı. IEEFA uzmanları bu rakamın 2017 yılında da çok hızlı bir biçimde artacağını düşünüyor.

Çin 2016 yılında aynı zamanda Asya Altyapı ve Yatırım Bankası (Asia Infrastructure & Investment Bank; AIIB)’nı da kurarak yeni bir kalkınma bankası ile yurtdışı yenilebilir yatırımlarına hız verdi. Çin İhracat İthalat Bankası ve Çin Kalkınma Bankası’nın da yatırımlarını ve finansal kapasitesini dahil ettiğimizde Çin’nin net bir şekilde küresel birleşme ve alımları da yönlendirecek bir finansal kapasiteye ulaştığı görülüyor.

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