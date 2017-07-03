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Çin savaş jetleri Amerikan gemisini vurdu!

Çin savaş jetleri Amerikan gemisini vurdu!.17533
  • Giriş : 03.07.2017 / 11:32:00

Çin savaş jetleri, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gemiyi vurdu.

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Çin savaş jetleri, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait destroyerini vurdu. USS Stethem adlı Amerikan gemisinin Güney Çin Denizi'ndeki Paracel Adaları'nın bulunduğu sulara izinsiz girdiği iddia edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang,konuyla ilgili açıklamasında, “2 Temmuz tarihinde USS Stethem adlı Amerikan destroyeri, izinsiz olarak Paracel Adaları’nın bulunduğu sulara giriş yaptı. Bunun üzerine Çin derhal Amerikan gemisini uyarmak ve karasularımızdan çıkarmak üzere savaş gemilerini ve jetlerini yolladı” ifadelerini kullandı.

Çin’in ayrıca ABD tarafının eylemlerini kararlı bir şekilde protesto ettiği ve ABD donanmasına ait destroyerin tartışma konusu olan adaların karasularına girmesini, 'adalarda bulunan altyapıya ve personele tehdit oluşturan ciddi bir siyasi ve askeri provokasyon' olarak nitelediği bildirildi.

'ABD BİR KEZ DAHA ÇİN'İN EGEMENLİĞİNİ İHLAL ETTİ'

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang’ın açıklamasında, “Paracel adaları kökensel olarak Çin’e ait bir alan. ABD, ‘navigasyon özgürlüğü’ bayrağının arkasında gizlenerek bir kez daha izinsiz bir şekilde, Çin’in yasalarını ve uluslararası hukuk normlarını ihlal ederek, Çin’in egemenliğini kaba bir şekilde ihlal ederek, bu sulardaki barış, istikrar ve düzeni baltalayarak adaların karasularına giren savaş gemisini gönderdi” dendi.

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