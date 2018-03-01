Çinli bilim adamları geliştirdi! İşte o test
Çinli bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucu biyolojik yaşın idrar testi ile belirlenebildiği ortaya çıktı. Batı Çin Hastanesinden araştırmacılar, yaşlanmaya bağlı oksidasyon artışını ölçecek biyolojik yaşı tespit edebilen bir test geliştirdi.
Yaşlanmanın tanım itibarıyla yıllar içinde bedenin hücre ve dokularında meydana gelen moleküler hataların birikmesi olduğuna dikkat çeken bilim adamları, idrarda yaşlanmaya bağlı olarak oksidasyon miktarının artmasıyla "8-oxoGsn" adlı bir maddenin arttığını belirtti.
Araştırma kapsamında 2 ila 90 yaşlarında bin 228 kişinin idrar örnekleri üzerinde yapılan testlerde, söz konusu maddenin biyo-işaretçi olarak yetişkinlerin biyolojik yaşını belirlemede etkili olduğu gözlemlendi.
Hızlı ve düşük maliyetli testin, yaşlanma alanında büyük ölçekli araştırmalara ve yaşlanmaya bağı hastalıklar konusunda yaygın risk değerlendirmelerine olanak sağlayacağı vurgulandı.
Araştırmanın sonuçları "Frontiers in Ageing Neuroscience" dergisinde yayımlandı.
TÜRKİYE
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