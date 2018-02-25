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Çinli Geely Mercedes’in yüzde 10’unu aldı

Çinli Geely Mercedes’in yüzde 10’unu aldı.31165
  • Giriş : 25.02.2018 / 13:47:00

Çinli otomobil markası Geely’nin kurucusu Li Shufu, Daimler AG’nin 7.3 milyar Euro’luk değerindeki hissesini satın aldı.

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Büyüyen Beşik

Çinli otomobil markası Geely’nin kurucusu Li Shufu, Almanya merkezli otomobil devlerinden Daimler AG’nin yaklaşık yüzde 10’una denk gelen 7.3 milyar Euro’luk değerindeki hissesini satın aldı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Mercedes Benz’in ana ortaklığına yapılan yatırımın Geely’nin Avrupa otomotiv pazarına girişi anlamına geldiği belirtildi. Uzmanlar, Daimler AG’deki Geely hissesinin, Çinli şirketin yeni uzmanlıklar kazanabilmesine yardımcı olacağını kaydediyor.

Geely, geçmişte Volvo’yu satın alarak ses getirmişti.

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