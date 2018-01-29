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Çinliler, Anderson Talisca'dan vazgeçtiler

Çinliler, Anderson Talisca'dan vazgeçtiler.14557
  • Giriş : 29.01.2018 / 08:13:00

Çinliler, Beşiktaşlı oyuncu Anderson Talisca'dan vazgeçtiler.

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Büyüyen Beşik

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran oyuncu Anderson Talisca'nın peşinden koşan Çin ekibi Changchun Yatai, ünlü oyuncudan vazgeçti.

Brezilyalı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Benfica’nın, Çin kulübünden gelen 30 milyon Euro’luk teklife karşılık 40 milyon Euro talep ettiği, transfer şu an gerçekleşeceği için oyuncuyu kiralık olarak oynatan Beşiktaş’a ödenmesi gerekecek olan 5 milyon Euro’yu da istediği öne sürülürken bu gelişmeler sonrası Changchun Yatai’nin geri adım attığı belirtildi.

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