Çinliler, Anderson Talisca'dan vazgeçtiler
Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran oyuncu Anderson Talisca'nın peşinden koşan Çin ekibi Changchun Yatai, ünlü oyuncudan vazgeçti.
Brezilyalı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Benfica’nın, Çin kulübünden gelen 30 milyon Euro’luk teklife karşılık 40 milyon Euro talep ettiği, transfer şu an gerçekleşeceği için oyuncuyu kiralık olarak oynatan Beşiktaş’a ödenmesi gerekecek olan 5 milyon Euro’yu da istediği öne sürülürken bu gelişmeler sonrası Changchun Yatai’nin geri adım attığı belirtildi.
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