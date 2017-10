Çinliler, bayram kutlamaları için Kapadokya'da

Çin Halk Cumhuriyeti’nin yılbaşından sonra en önemli tatillerinden olan Çin Bayramı dolayısıyla yaklaşık 750 milyon Çinli turist dünyada çeşitli ülkeleri ziyarete gitmesi bekleniyor. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler yaptığı açıklamada Çinliler Kapadokya’da Çin Bayramını gökyüzünde kutlamak için şimdiden gelmeye başladılar derken yaklaşık 15 bin Çinli turisti ağırlayacaklarını söyledi.KAPTİD Başkanı Yakup Dinler Çinliler için en önemli günlerden biri olan Çin Bayramı’nda bölgemize gelen Çinli misafirlerimizin yüzde 80 ila 85’i sırf Kapadokya’da sıcak hava balon turuna katılmak için geliyor ve 10 günlük sürede balon turlarında yüzde yüz doluluk yaşanacak dedi. Dinler, “Şuan Çinliler için önemli olan bir tarihteyiz. Onların sonbahar bayrağımı dediği bayramı idrak ediyoruz. Bu bayram Çinlilerin en önemli ikinci bayramıdır kendi yılbaşlarından sonra. Bu sebeple Çin içerisinde yaklaşık 750 milyon kişinin yer değiştireceği yurt dışına gideceği ön görülüyor. Bizde Türkiye olarak bundan elimizden gelen payı almaya çalışacağız. Zira uçak sayımıza çok ciddi bir sayı yok. Kapadokya’da bu 10 günlük süreçte 12 bin 500 ila 15 bin Çinli’yi bölgemizde ağırlamayı düşünüyoruz. Bu bölgemiz için iyi bir sayı. Gördüğünüz üzere de bölgede ciddi bir hareketlilik şuan itibarıyla var özellikle havada. Tabi Çinliler için Kapadokya’ya gelme sebeplerinden bir tanesi sıcak hava balonlarına binmek. Aldığımız bilgilere göre yüzde 80, yüzde 85 civarında gelen Çin Halk Cumhuriyeti’nden gelen turistin balona binme eğilimi var. O yüzden ileri ki 10 günlük dönemde Çin bayramında balonlarda yüzde yüz doluluk bekliyoruz” dedi.KAPTİD Başkanı Yakup Dinler Çin’den gelen turistlerin Kapadokya bölgesine balon turlarının yanı sıra ATV, At turları ve Türk gecelerine büyük ilgi gösterdiğini bu anlamda Kapadokya bölgesine her anlamda katkı sağlayacağını belirtti. Dinler, “Çin Bayramı normalde 1 ila 8 Ekim arasında kutlanıyor. Fakat aynı bizde olduğu gibi üç gün öncesi üç gün sonrası gibi artışlar olabiliyor. O yüzden şimdiden bölgemize gelmeye başlayan Çinliler var. Bölgeye en büyük katkısı tabi ki bu insanlar yarı yarıya geliyor. Yani hem turlar ile gelen var hem de münferit gelenler var. Bölgeye her alanda katkı sağlayacaklar. Sabahın erken saatleriyle beraber balonlar ile katkı sağlamaya başladılar. Daha sonra bunlar günlük olarak müzelerimize katkı verecekler, gün içerisinde Çinlilerin ATV turlarına ve at turlarına da ilgileri var. Yani baktığımız zaman Kapadokya’ya her alanda güzel günler bekliyor bu 10 gün içerisinde” şeklinde konuştu.