Cinsel ilişkiye girdiği kadını yatakta öldürdü
21 yaşındaki genç adam, cinsel ilişki sırasında 32 yaşındaki kadını boğaral öldürdü.
İskoçya'nın Aberdeen şehrinde yaşayan 32 yaşındaki Mark Bruce, kısa süre önce 21 yaşına girmiş olan Chloe Miazek'i cinsel ilişki esnasında boğarak öldürdü.
Geçen sene Kasım ayında yaşanan ve son günlerde ortaya çıkan olayın detayları ise şöyle:
İkili ayrı ayrı mekanlarda sabaha kadar eğlendikten sonra otobüs durağında karşılaşarak tanıştı. İkili, adamın evine gitti. Daha sonra cinsel ilişki esnasında adamın kadına zarar vererek boğazını sıkmaya çalıştığı ve kadını öldürdüğü ortaya çıktı.
Cinayetin ardından adam sokaklarda amaçsızca dolaşıp, ardından da Rosemount Polis Karakolu'na gitti. Karakola giren adam, "korkunç bir şey yaptım" diyerek suçunu itiraf etti.
İTİRAF ETTİ: YATAĞIMDA BİR KADIN VAR
Avukat Jo McDonald, bir memurun ondan söylediklerine açıklık getirmesini istediğini ve Mark'ın da ona "Birini öldürdüm. Yatağımda bir kadın var." dediğini belirtti.
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