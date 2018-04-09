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Cinsel istismar düzenlemesi TBMM'de

Cinsel istismar düzenlemesi TBMM'de.36228
  • Giriş : 09.04.2018 / 12:16:00

Cinsel istismar düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi.

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Vatandaşların merakla beklediği cinsel istismar düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi. Tasarı ile son dönem artan çocuğu istismarın önüne geçilmesi planlanıyor.

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