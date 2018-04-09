Cinsel istismar düzenlemesi TBMM'de
Vatandaşların merakla beklediği cinsel istismar düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi. Tasarı ile son dönem artan çocuğu istismarın önüne geçilmesi planlanıyor.
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