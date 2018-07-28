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Çıplak fotoğraf davasında yeni gelişme

Çıplak fotoğraf davasında yeni gelişme.18356
  • Giriş : 28.07.2018 / 11:41:00

Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu'nun çıplak görüntüleri ile ilgili yürütülen davada gelişme yaşandı.

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Ünlü ouuncu Berk Oktay ile boşanmak üzere olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu'nun çıplak görüntüleri ile ilgili yürütülen davada görüntüleri yayan kişinin Şarapçıoğlu'nun annesi olduğu iddia edildi.

Oyuncu Berk Oktay ve boşanma davası açtığı eşi Merve Şarapçıoğlu’nun çıplak görüntülerinin yayınlanması ile ilgili yürütülen soruşturmada, Şarapçıoğlu ve annesi ‘şüpheli’ olarak ifade verdi. Merve Şarapçıoğlu, sorgusunda hakkındaki iddiayı kabul etmezken, annesi Sibel Asım sosyal medya hesaplarını kızının açtığını öne sürerek, suçlamayı kabul etmedi.

Oyuncu Berk Oktay ile eşi Merve Şarapçıoğlu’nun sosyal medya hesapları hacklendiği ve uygunsuz fotoğrafları paylaşılması üzerine savcılık soruşturma başlatmıştı. Savcılığın talimatıyla soruşturmayı yürüten İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada, fotoğrafların yayınlandığı bilgisiyarların IP adreslerinin Merve Şarapçıoğlu’nun şahsi ve işyerindeki bilgisayarlarına ait olduğunu belirledi. Diğer hattın ise Şarapçıoğlu’nun annesi Sibel Asım’a ait olduğunu tespit edildi.

Bu tespitler üzerine Merve Şarapçıoğlu ile annesi Sibel Asım, şüpheli olarak Siber Şube’ye ifadeye çağırıldı. Merve Şarapçıoğlu, ifadesinde fotoğrafları kendisinin paylaşmadığını öne sürerek hakkındaki iddiayı kabul etmedi. Anne Sibel Asım'ın ise, “Ben böyle şeylerden anlamam. Benim sosyal medya hesaplarımı kızım açtı. Suçlamayı kabul etmiyorum” dediği öne sürüldü.

Berk Oktay’ın avukatı Serdar Öktem yaptığı açıklamada, “Savcılığın soruşturması üzerine dosya İstanbul Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Siber Suçlar, konuya ilişkin raporlarını tamamladı. Raporu bizzat inceledim. Rapora göre soruşturmanın baş şüphelisi Merve Şarapçıoğlu. Şarapçıoğlu’nun annesinin soruşturmayla ilgisi yok. Merve Şarapçıoğlu annesine ait telefon hattını kullanmış. Savcılık soruşturmasını kısa sürede neticelenmesini bekliyoruz.” demişti.

KARŞILIKLI BOŞANMA DAVASI AÇMIŞLARDI

Merve Şarapçıoğlu, boşanma davası açtığı Berk Oktay’a ağır suçlamalarda bulunmuş, “Sadakatsiz biri, bana şiddet de uyguladı. Bana güvenmediği için parasını ailesi yönetiyordu. demişti. Merve Şarapçıoğlu 250 bini maddi, 250 bini manevi toplam 500 bin TL tazminat istemişti. Berk Oktay da eşine karşı boşanma davası açmıştı. Tarafların karşılıklı boşanma davaları devam ediyor.

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