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Çipras: 1 euroluk bile ek tedbir almayız

Çipras: 1 euroluk bile ek tedbir almayız.17447
  • Giriş : 25.01.2017 / 15:39:00

Çipras, ülkesinin içinden geçtiği zor dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Euro Grubu toplantısı öncesi ülkesinin kreditörlerle sürdürdüğü kurtarma paketi müzakeleri hakkında açıklama yaparak 1 euroluk ek tedbiri bile almayacaklarını bildirdi.

Çipras, olası bir erken seçime ilişkin yeniden sandığa gitmekten çekinmediklerini belirterek, "Anketlerde daha önce hep geride olsak da seçimlerden galip çıktık. Ancak, şu an bir erken seçim anlamsız" ifadelerini kullandı.

Çipras, Yunanistan'ın eurodan çıkması ihtimalinin bulunmadığını belirterek, "Bu bir saçmalıktan veya bir ihanetten ibaret olur. Ne Yunanistan'ın eurodan çıkması ne de Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) programda kalması bir çözüm getirir" değerlendirmesinde bulundu.

IMF'nin programa ilişkin tavrında net davranması gerektiğine dikkati çeken Çipras, "Avrupa, ABD'deki siyasi değişimle ortaya çıkan yeni durumu hesaba katmalı ve her ülkenin kısa vadeli yaptığı siyasi hesaplara göre değil ortak menfaatlere göre karar vermeli" çağrısında bulundu.

Çipras, kreditörlerle müzakerelerde yeni ek önlemlere karşı duruşlarının bir onur ve haysiyet meselesi olduğunu vurgulayarak, "Yeni ve ihtiyari tedbirler geçirmemiz yönündeki talepler sadece Yunan anayasasına değil demokratik normlara da uymayan bir durum. Kurtarma paketi anlaşması dışında bir euroluk bile ek tedbir almamız mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Yarınki Euro Grubu toplantısında gündemde yer alacak olan Yunanistan ve kreditörleri arasındaki müzakereler, özellikle istihdam piyasası ve enerji reformları üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle tamamlanamamıştı.

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