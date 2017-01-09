Çipras: Erdoğan'ı Cenevre'ye bekliyoruz
Cenevre'de başlayacak Kıbrıs çözüm müzakerlerine katılmaya hazırlanan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.
Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cenevre'deki görüşmelere bizzat katılmasını arzu ettiğini açıkladı.
Açıklamayı yapan Başbakanlık bürosu, Başbakan Çipras'ın Cenevre müzakerelerinden başarılı sonuçlar alınması amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü, "Türkiye tarafında da aynı amaç güdülüyorsa, 12 Ocak'ta yapılacak garantör devletler görüşmelerine en üst düzeyde katılmaya hazır olduğunu" belirtti.
Diğer yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, New York'ta bulunan Birlemiş Milletler merkezinde Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı ikili görüşmeden sonra 'maalesef uzlaşmaya yakın bir sonuç alınamadığını' açıklaması dikkati çekti.
Kocias'ın, Kıbrıs sorununun çözümünü öngören müzakerelerin çerçevesinde 'garantörlük sisteminin lağvedilmesi ve Türk askerlerinin Ada'dan çekilmesi' tezinde ısrar etmesi, 12 Ocak'ta yapılacak olan garantör devletler (Türkiye, Yunanistan, İngiltere) toplantısını başarısız kılacağından endişe duyuluyor.
Yunan basınındaki bazı yorumlarda ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin içinde karşılaştığı terör saldırılarına ve Anayasa Değişikliği için yapılması beklenen referanduma daha fazla önem verdiğine" dikkat çekiliyor; "Erdoğan'ın Cenevre müzakerelerine katılmaması durumunda Kıbrıs çözüm müzakerelerinin Türkiye'de yapılacak referandumdan sonrasına kalacağı" görüşüne yer veriliyor.
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