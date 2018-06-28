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Çipras'tan olay Erdoğan açıklaması!

Çipras'tan olay Erdoğan açıklaması!.17147
  • Giriş : 28.06.2018 / 12:00:00

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklama yaptı.

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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili soruya ilginç bir yanıt verdi. Çipras, Erdoğan'ın güvenilirliğini sorguladı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya siyaset sahnesinde güçlü, son derece tecrübeli, buna karşı, çoğu kez ne yapacağının önceden kestirilemeyen siyasi bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Çipras, kendisine yöneltilen 'Erdoğan'a güveniyor musunuz?' sorusuna ise 'Bu soruya tek kelime ile cevap verilmez' yanıtını verdi.

Londra ziyareti sırasında “Bloomberg” televizyonuna konuşan  Çipras, kendisine iki kez sorulan “Erdoğan’a güveniyor musunuz?” sorusuna “Bu soruya tek kelime ile cevap verilemez” diyerek cevap vermekten kaçındı.

Çipras “Erdoğan dünya siyaset sahnesinde güçlü, büyük tecrübesi olan siyasi bir şahsiyet. Ancak çoğu kez de ne yapacağı öngörülemez. Biz Türkiye , konusuna siz İngilizlerden farklı yaklaşıyoruz. Biz.  Fransa ve İrlanda ile komşu olmak şansına sahip değiliz. Türkiye ile sınırımız var. Pek çok kez öngörülemez durumlar ile karşı karşıya kalıyoruz” dedi.

Demecinde, 1 Mart’ta Meriç’de Türk devriyeleri tarafından yakalanan iki Yunan askerinin 3.5 aydır tutuklu bulunduklarını da söyleyen Çipras, bu konuyu seçim zaferini kutlamak için aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açtığını da kaydetti.

Çipras “Ben, sorunların çözümü için yapıcı bir diyalog için hep iyi niyet gösteriyorum. Uzlaşma köprüleri kurmaya çalıyşorum. Konuşmamız, halletmemiz gereken önemli konular var. Farklılıklarımıza rağmen Erdoğan ile aramızda açık bir iletişim kanalı bulunması olumlu bir şey” şeklinde konuştu.

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