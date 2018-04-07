Çipras'tan skandal sözler
Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerilim gün geçtikçe yükseliyor. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'yi insan hayatını şantaj aracı olarak kullanmakla suçladı.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Documento gazetesine gönderdiği açıklamada, Türkiye'ye tutuklu iki Yunan askerini serbest bırakması çağrısını yineledi.
Çipras, "İnsan hayatı ve insan özgürlüğü, güç mücadelesinin piyonu ve şantaj aracı değildir ve olmamalıdır" dedi.
Yunan Başbakanı bu hafta başında yaptığı açıklamada fa kendilerinin geçmişte sınırı yanlışlıkla geçen Türk askerlerini iade ettiklerini belirtip şimdi aynısını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan beklediğini vurgulamıştı.
Ancak tutuklu halde yargılanmayı bekleyen ve bırakılmaları talepleri reddedilen iki Yunan askeri, 'askeri casusluğa teşebbüs' ve 'askeri yasak bölgeye girmekle' suçlanıyor.
Yunan Yüksek Mahkemesi ise 15 Temmuz darbe girişiminde yunanistan'a kaçan 8 Türk askerini 'adil yargılama ve işkenceyle' ilgili şüphelere gerekçesiyle Türkiye'ye iade etmeyi reddediyor.
Çipras'a koşut Türkiye'de de Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter'dan bir dizi mesaj atarak Yunanistan'a tepki gösterdi.
Bozdağ, "Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek için pek çok olumlu adım attı. Bu gerçeğe rağmen maalesef Yunanistan'daki bazı kifayetsiz siyasiler, Türkiye Yunanistan ilişkilerini bozmak için uğraşıyor" dedi.
SPUTNİK
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