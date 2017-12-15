Facebook Twitter Rss

Çipras'tan Türkiye'yi ilgilendiren karar

Çipras'tan Türkiye'yi ilgilendiren karar.23138
  • Giriş : 15.12.2017 / 19:43:00

Çipras, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da eleştirdiği konuda harekete geçti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eleştirili sözlerine kayıtsız kalmadı.

Çipras, Brüksel’deki AB Zirvesi’nden sonra Yunan gazeteciler için düzenlediği basın toplantısında bir soruyu cevaplandırırken, Yunan devletinin tanıdığı resmi müftülerin (tayinli müftüler) Türk Azınlığın büyük bir bölümü tarafından tanınmadığını belirterek, bu durumu düzeltmek gerektiğini söyledi.

“Bunu yapmalıyız. Çünkü bu durum ne bize yakışır, ne de Azınlığın kendini rahat hissetmesini sağlar. Zaruri bir ihtiyaç söz konusu. Bunun ne Türk-Yunan ilişkileri ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgisi var. Yarın olacak demiyorum, zaman içinde olacak ama Yunan devletinin tanıdığı dini liderler, Azınlık tarafından kuşku ile karşılanmamalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı Atina ziyaretinde bu konuda duyulan rahatsızlığı ifade etmişti. 

Hac kayıtları başlıyor

Hakan Yılmaz: Destek mesajları çok mutlu etti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Hulusi Akar, Rus mevkidaşını misafir etti!

Hulusi Akar, Rus mevkidaşını misafir etti!

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Rusya Genelkurmay Başkanı'nı misafir etti.

Kudüs'te sular durulmuyor

Kudüs'te sular durulmuyor

İsrail'in Filistinli vatandaşlara yönelik düşmanca tavrı, şiddetin boyutlarını arttırıyor.

 

Trump, Putin'i aradı!

Trump, Putin'i aradı!

ABD Başkanı Donald Trump, Rus lider Vladimir Putin'i aradı.

Filistin'den flaş ABD yorumu!

Filistin'den flaş ABD yorumu!

Filistin yönetiminden Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili açıklama geldi.

 

Polis akademisine saldırı: 17 kişi can verdi

Polis akademisine saldırı: 17 kişi can verdi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da polis akademisine intihar saldırısı düzenlendi.

Putin açıkladı! Dünya basını orada!

Putin açıkladı! Dünya basını orada!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, büyük bir basın toplantısı düzenledi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya