Çipras'tan Türkiye'yi kışkırtacak açıklama
Yunanistan ile Türkiye arasındaki kriz karşılıklı açıklamalarla giderek büyüyor. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin provokason yaptığını belirtti.
Yunanistan Başbakanı Çipras, mecliste yaptığı konuşmada Türkiye’yi hedef aldı. Türkiye’nin provokasyonlarla iki ülke ilişkilerini zedelediğini iddia eden Çipras ayrıca, Türkiye’nin “bir sonuca varmayacak açıklamalara” son vermesi gerektiğini söyledi.
Gözaltına alınan iki Yunan asker konusuna da değinen Yunan Başbakan, “iyi niyet göstergesi olarak” askerlerin serbest bırakılmasını talep etti.
TRT
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