Çipras: Türkiye agresif söylemlerini bıraksın
Çipras, son günlerde gündemden düşmeyen Kıbrıs konusu ile ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'yi suçlayıcı ifadeler kullandı.
Çipras, Yunanistan olarak "iyimser" olduklarını kaydetti.
Çipras “Biz uzlaşma anlayışına sadık olmamıza rağmen haklı isteklerimizden vazgeçmeyeceğiz. Kesin bir çözüm görünmese de önemli gelişmeler kaydedildi. İyimseriz, ancak saplantılarımız olmadan sorumlu bir şekilde devam edeceğiz ve gelecekte olumlu sonuçlar elde edeceğimizi umuyoruz. Bunun öz koşulu diğer tarafın, özellikle Türkiye’nin aynı anlayışla yaklaşması ve agresif söylemlerini bir yana bırakarak ciddi ve sorumlu bir şekilde çalışmasıdır. Adil bir çözüm bulunması için daima Kıbrıs halkının yanında olacağız. Ben ve Dışişleri Bakanı bütün partilerin temsilcilerine şimdiye kadar kat edilen gelişmeleri detaylı bir şekilde aktarmaya hazırız. ” diye konuştu.
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