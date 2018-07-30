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Çipras, yaşanan felaketi gözleriyle gördü

Çipras, yaşanan felaketi gözleriyle gördü.28400
  • Giriş : 30.07.2018 / 13:33:00

Yunanistan Başbakanı Çipras, yaşanan felaketi gözleriyle gördü.

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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinde yaşanan ve 91 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası bölgesine gitti. Çipras, insanların diri diri yandığı Mati kasabasını ziyaret etti.

Yunan Başbakanı "Alevlere karşı eşit olmayan bir mücadele veren bu kişilerle müthiş bir hüzün ve büyük bir saygı içinde görüştüm. Şimdi rehabilitasyon için mücadele ediyorlar" dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, başkent Atina  yakınlarında bir hafta önce çıkan ve 91 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan  yangın bölgesini ziyaret etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Çipras'ın yangın bölgesinde  incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Çipras da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, felaket bölgesinde halkla ve sivil savunma ekipleriyle bir araya geldiğini belirterek, "Alevlere karşı eşit olmayan bir mücadele veren bu kişilerle müthiş bir hüzün ve  büyük bir saygı içinde görüştüm. Şimdi rehabilitasyon için mücadele ediyorlar"  ifadelerine yer verdi.

Atina'nın 20 kilometre doğusunda yer alan ormanlık alanda 23 Temmuz'da  çıkan yangın şiddetli rüzgarlarla yerleşim bölgesine yayılarak, çok sayıda  kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açmıştı.

Yangında, 2 bine yakın ev hasar görmüş, yüzlerce araç kül olmuştu. Kayıp olan 25 kişi için aramalar sürdürülüyor.

TRT

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