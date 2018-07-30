Çipras, yaşanan felaketi gözleriyle gördü
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinde yaşanan ve 91 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası bölgesine gitti. Çipras, insanların diri diri yandığı Mati kasabasını ziyaret etti.
Yunan Başbakanı "Alevlere karşı eşit olmayan bir mücadele veren bu kişilerle müthiş bir hüzün ve büyük bir saygı içinde görüştüm. Şimdi rehabilitasyon için mücadele ediyorlar" dedi.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, başkent Atina yakınlarında bir hafta önce çıkan ve 91 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangın bölgesini ziyaret etti.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Çipras'ın yangın bölgesinde incelemelerde bulunduğu bildirildi.
Çipras da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, felaket bölgesinde halkla ve sivil savunma ekipleriyle bir araya geldiğini belirterek, "Alevlere karşı eşit olmayan bir mücadele veren bu kişilerle müthiş bir hüzün ve büyük bir saygı içinde görüştüm. Şimdi rehabilitasyon için mücadele ediyorlar" ifadelerine yer verdi.
Atina'nın 20 kilometre doğusunda yer alan ormanlık alanda 23 Temmuz'da çıkan yangın şiddetli rüzgarlarla yerleşim bölgesine yayılarak, çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açmıştı.
Yangında, 2 bine yakın ev hasar görmüş, yüzlerce araç kül olmuştu. Kayıp olan 25 kişi için aramalar sürdürülüyor.
TRT
DİĞER HABERLER
Trump: Hükümetin çalışmalarını durdurabilirim
ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin çalışmalarını durdurmakla tehdit etti.
O dans ederken, küçük kızı açlıktan öldü
ABD'den Putin'in davetine yanıt
Rus lider Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ı Rusya'ya davet ettiğini söyledi.
ABD'nin verdiği silahlar karaborsada!
Terör örgütü PKK, ABD'nin verdiği silahlar karaborsada satıyor.