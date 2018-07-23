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Çıray: Tekrar aday göstereceğiz

Çıray: Tekrar aday göstereceğiz.23354
  • Giriş : 23.07.2018 / 13:58:00
  • Güncelleme : 23.07.2018 / 14:02:36

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, düzenlenecek olağanüstü kongre ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "En alt kademeden en üst kademeye kadar başka bir irade ortaya çıktı. Sayın Genel Başkan hepimizin imzasıyla Genel Başkan adayı gösterilmesidir. Bu bizim ortak kararımızdır" dedi. Çıray, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Hanımefendinin arkasında durun" açıklaması için de, "Sayın Bahçeli, en son konuşacak kişidir. Birisi kongre çağrısı yapar, birisi kongreden korkar. Herkes kendi işine bakmalı" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Çıray, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayı hakkında Çıray şunları söyledi:

"Ortaya çıkan yeni rejimde yeni siyasetin nasıl olacağı konusunda fikir alışverişi yapılan bir toplantı yapıldı. Son günde serbest konuşma içerisinde yönetime eleştiriler ve takdirler söylendi. Sayın Genel Başkan Türk siyasi tarihinde pek az görülen bir sorumlulukla olağanüstü büyük kurultay çağrısı yaptı ve tüzüğün kendisine verdiği yetkiyle bu kararı aldı. Bu kararın Türkiye demokrasisi için bir dönüm noktası olmasını diliyoruz.

Daha sonra bir tweet atarak aday olmayacağını belirtti. Bu kendi kararıdır. En alt kademeden en üst kademeye kadar başka bir irade ortaya çıktı. Sayın Genel Başkan hepimizin imzasıyla Genel Başkan adayı gösterilmesidir. Bu bizim ortak kararımızdır. Büyük kurultayı Ağustos ayı içerisinde yapma kararı alınmıştır. "

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE YANIT

Çıray, MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin olarak, "Sayın Bahçeli, en son konuşacak kişidir. Birisi kongre çağrısı yapar, birisi kongreden korkar. Herkes kendi işine bakmalı. Bizim bir terbiyemiz var, başka partilerin içişlerine karışmayız" dedi. 

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