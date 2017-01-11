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Cizre'de terör operasyonu: 28 gözaltı

Cizre'de terör operasyonu: 28 gözaltı.21371
  • Giriş : 11.01.2017 / 15:26:00

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hareketli dakikalar yaşanıyor. Operasyon başladı.

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Yurt genelinde yuvanan teröristlere karşı güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar başarı ile devam ediyor. Şırnak'ın Cizre ilçesindeki operasyonda PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 28 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Cizre ilçesinde 11 Ocak’ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik güvenlik kuvvetlerimizce yapılan operasyonda, 28 şahıs gözaltına alınmış, cinayet suçundan aranan bir şahıs yakalanmış, 2 adet pompalı av tüfeği, 39 adet av tüfeği fişeği ve çok miktarda örgütsel doküman/dijital materyaller ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

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