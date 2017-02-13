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Cizre'deki hain saldırının faili yakalandı

Cizre'deki hain saldırının faili yakalandı.10551
  • Giriş : 13.02.2017 / 14:32:00

Şırnak'ın Cizre ileçesinde yapılan hain saldırının failinin yakalandığı öğrenildi.

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne gerçekleştirilen hain saldırıda bomba yüklenen kamyonu temin eden terörist yakalandı. Konuya ilişkin Şırnak Valiliği ayrıntılı bilgi paylaşımında bulundu.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Cizre ilçesinde 26.08.2016’da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bombalı araçla yapılan saldırıda kullanılan kamyonu temin eden ve firarda olan bölücü terör örgütü mensubu yapılan operasyonla yakalandı” denildi.

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