Clinton, Trump'ın kızına bakarken yakalandı
Barack Obama'dan görevi devralan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninde ilginç anlar yaşandı. Eski başkan Bill Clinton eşinin yanında Trump'ın kızına uzun uzun bakarken yakalandı.
ABD'de bugün görevi devralan 45. başkan Donald Trump için görkemli bir tören düzenlendi. Seçimlerde Trump'ın en büyük rakibi Demokrat Partili Hillary Clinton da törene katılanlar arasında yer aldı.
Törende, Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın podyumda yürüyüşü sırasında Hillary Clinton, eşi Bill Clinton'a dönerek Ivanka'ya bakışlarını yakaladı.
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